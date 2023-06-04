Ансамбль песни и пляски Северного флота стал победителем Всероссийского фестиваля ансамблей песни и пляски ВС РФ

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота стал победителем девятого Всероссийского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации прошедшем в Доме офицеров Самарского гарнизона в Самаре.

Концертная бригада ансамбля, во главе с художественным руководителем творческого коллектива капитаном 2 ранга Дмитрием Акмановым, получила гран-при конкурса и денежный приз – миллион рублей, также коллектив победил в номинации «лучший видео ряд» и «лучшая концертная программа».

Всего в фестивале приняло участие более 1 тысячи артистов. Они представляли концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в конкурсе участвовало 12 коллективов военных округов, флотов, Воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, Железнодорожных войск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469340@egNews