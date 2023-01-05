Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил для военнослужащих мотострелковой бригады и их семьи

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота дали праздничный Новогодний концерт в культурно-досуговом центре «Платформа» посёлка Печенга.

В ходе выступления флотский творческий коллектив исполнил несколько музыкальных и хореографических номеров, посвященных новогодней тематике, а также были исполнены традиционные танцы коренных народов Севера.

Выступления перед жителями отдалённых гарнизонов флота уже стали доброй традицией коллектива. Его концертные бригады регулярно выезжают для поддержания высокого морального духа воинов-североморцев на боевые корабли и в воинские части, дислоцирующиеся в Арктике, в том числе на островах Северного Ледовитого океана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ежегодно, в период решения силами флота задач арктических походов и межвидовых учений, артисты Ансамбля дают концерты в полевых лагерях для военнослужащих, в заполярных городах, расположенных вблизи от мест проведения учений, а также в районах проведения специальной военной операции, в том числе и на передовых позициях наших войск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450548@egNews