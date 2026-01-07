Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с праздничным концертом в гарнизоне авиаторов Сафоново

Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с праздничным концертом для военнослужащих, их семей и жителей поселка Сафоново. Программа концерта была специально подготовлена для праздничных дней и сочетала в себе традиции военного и народного искусства.

В исполнении солистов ансамбля прозвучали патриотические произведения, новогодние и народные песни. Балетная группа ансамбля покорила зрителей динамичными и изящными хореографическими постановками.

Выступление прошло на одном дыхании и завершилось продолжительными овациями и поздравлением с наступившим Новым годом.

Концерт создал неповторимую атмосферу общего праздника. Мероприятие прошло в гарнизонном Доме офицеров., сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/a7d5f191-fcf5-4a02-b688-bed3a39a5cf1