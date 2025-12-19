Ансамбль «Россия» из Мурманской области стал лауреатом Всероссийского конкурса в Архангельске

В Архангельске завершился XIX Всероссийский фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой, посвященный 100-летию Государственного академического Северного русского народного хора. Финальным событием масштабного творческого форума стал гала-концерт «Никольская ярмарка» в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.

В концертной программе принял участие заслуженный коллектив народного творчества Мурманской области — ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы. Артисты исполнили плясовую песню Архангельской области «Через речку-речушку», продемонстрировав высокое профессиональное мастерство и бережное отношение к народным традициям.

По итогам фестиваля ансамбль «Россия» удостоен диплома лауреата I степени в номинации «Народные хоры и ансамбли, исполняющие репертуар в аранжировке, оригинальной обработке». Коллектив также получил памятные подарки за достойное представление Мурманской области на конкурсе.

Напомним, одним из важных пунктов губернаторского плана «На Севере — Жить!» является поддержка народного творчества, в том числе местных самодеятельных коллективов. Работа учреждений культуры в этом направлении помогает заполярным артистам раскрывать свои таланты и повышать уровень мастерства, реализовывать смелые творческие проекты, а также достойно представлять наш регион на всероссийских и международных площадках.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль имени основателя и первого художественного руководителя Северного хора Антонины Колотиловой в 2025 году впервые получил статус всероссийского. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры Архангельской области и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558984/#&gid=1&pid=2