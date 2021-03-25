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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 17:30

Ансамбль танца «Радость» представит Заполярье в финале международного конкурса хореографического искусства «Танцемания» в Москве

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова представит Мурманскую область на сцене концертного зала «Россия» в Москве. Это стало возможным благодаря победе коллектива на Международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания».

Конкурс состоялся в октябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Ансамбль танца «Радость» представил на конкурсе в номинациях «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец» свои избранные постановки.

Результатом упорной работы стали высокие награды: Диплом Лауреата I степени в номинации «Народный танец» и Гран-при в «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец».

Как сообщает региональное Министерство культуры,  по завершении конкурса всем участникам была предоставлена возможность пройти мастер-класс по различным танцевальным направлениям. Танцоры  и хореографы ансамбля «Радость» повысили мастерство в народном, современном и классическом танце.

Ансамбль танца «Радость» как один из сильнейших коллективов России получил приглашение принять участие в финале международного конкурса хореографического искусства «Танцемания», который пройдёт в Москве, в Государственном концертном зале «Россия» с 28 по 31 марта 2021 года.

 

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