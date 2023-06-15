Ансамбль танца «Радость» стал Лауреатом I степени

В Новосибирске с 10 по 12 июня проходил III Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс национальных культур «#ДетиТворчествоДружба».

Масштабный межнациональный проект прошёл в рамках национального проекта «Культура» и объединил лучшие творческие коллективы из разных регионов России. Мурманскую область достойно представила средняя группа заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» их ДК имени С.М. Кирова. В номинации «Хореография» юные танцоры стали обладателями диплома Лауреата I степени, исполнив номер «Игралица».

Как пишет vk.com/murmanculture, в мероприятиях фестиваля-конкурса приняли участие 135 творческих коллективов, а это свыше 1400 человек из Забайкальского края, Красноярского края, Тюменской, Иркутской, Мурманской, Воронежской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республик Бурятии, Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа и г. Санкт-Петербург. Каждый из участников отобразил культуру своих народов: обычаи, обряды, национальные танцы и песни.

Отметим, что руководителем этого творческого коллектива является Лариса Феоктистова, а балетмейстер - Наталья Русакова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266124%2Fwall-139605315_23142