Ансамбль танца «Радость» успешно выступил на XIII международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души»

В Пицунде (Республика Абхазия) завершился XIII международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души» в рамках международного проекта «Душа моей родины».

Как сообщает Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова, этот фестиваль не просто конкурс талантов, но и уникальная возможность открыть для себя новые страны, культуры и традиции, обрести незабываемые впечатления и расширить горизонты. Участие в таком престижном международном проекте — это мощный импульс для профессионального и личностного роста юных артистов.

В течение 10 насыщенных дней участников ждала насыщенная программа, яркие выступления, экскурсии, мастер-классы и встречи с талантливыми танцорами со всего мира.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Радость» порадовал результатами: два диплома Лауреата II степени, один диплом Лауреата I степени, два диплома Гран-При, специальный диплом «За бережное отношение и сохранение русских танцевальных традиций». И самое главное — ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография»! Это не просто награда, а признание высокого уровня мастерства и таланта всей команды.

Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, администрации города Гагра и администрации города Пицунда Республики Абхазия.

Фото: https://vk.ru/odkkirova?z=photo-23902826_457317797%2F6de1c2146b10ebe892