Ансамбль танца «Радость» влился в масштабный фестиваль-праздник «Вместе мы – Россия!»

Всероссийский фестиваль «Вместе мы – Россия!» представил культуру и традиции нашей страны от Берингова до Балтийского морей. Его участники привезли в Калининградскую область воду со своих регионов и провели интересный обряд.

Как сообщает vk.com/murmanculture, представители от каждой делегации вылили воду в янтарную чашу, которая стала символом единства нашей страны. Хочется отметить, что воду в Янтарный край России коллективы привезли в своей традиционной посуде. У северян это - кукса, ковшик, изготовленный из цельного куска натурального дерева, обычно из середины ствола или сувеля (нарост на стволе березы). Подобно тому, как мы дарим малышу серебряную ложечку, саамы дарят новорожденному куксу.

Вторым путешествием стала поездка на XXVI Международный фестиваль искусств «Виват, Петергоф!». Здесь «радостные» встретились с друзьями, которых подарил нам «Орлёнок» и стали Лауреатом этого фестиваля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262964%2Fwall-139605315_20052