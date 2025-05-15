Ансамбль танца «Радость» закрывает цикл отчётных концертов

«Мира вам, света и радости» - так называется концертная программа заслуженного коллектива народного творчества Ансамбля танца «Радость», которая состоится 18 мая в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как сообщает vk.com/odkkirova, этой программой коллектив закрывает цикл отчётных концертов и подводит итоги 47-го творческого сезона. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Приятным сюрпризом для зрителей станут несколько танцевальных премьер, а также самые яркие номера из репертуара ансамбля. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457297554%2F869cf382878d66c53a