Ансамбль танца «Сполохи» завоевал Гран-при!

В Геленджике завершился II Всероссийский фестиваль-конкурс «Дивноморский Фламинго». Мурманскую область представили артисты ансамбля танца «Сполохи» («Кировка»), детско-юношеского театрального коллектива «Крылья» (Центр творчества и досуга г. Гаджиево ЗАТО Александровск), ансамбля эстрадной песни «Созвездие» (ДК «Мурмаши») и хореографического коллектива «Новый день» (Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск).

За время проведения фестиваля ребята смогли насладиться тёплым черноморским солнышком, побывать на интересных мастер-классах, познакомиться с достопримечательностями города и окрестностей и, конечно, пройти конкурсные просмотры, по результатам которых наши земляки пополнили свои копилки серией новых наград.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262191%2Fwall-139605315_19230