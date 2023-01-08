Античеловеческие методы киевского режима: срочное заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, специальными службами Украины подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.

В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими.

Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнёров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки.

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