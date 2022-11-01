Антикризисные меры: из бюджета на экономическое развитие Мурманской области направлено более 1 млрд рублей

В рамках утверждённого в марте текущего года регионального плана первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона реализовывается 55 дополнительных мероприятий в сфере экономики. Об этом накануне в ходе оперативного совещания сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

За этот период государственную поддержку получили 418 субъектов предпринимательства. Текущее финансирование по данным мероприятиям экономического блока составило более 1,083 млрд рублей.

«По итогам 8 месяцев этого года Мурманская область в очередной раз показала свою устойчивость к глобальным вызовам. Сохраняется рост в промышленном производстве в целом, в обрабатывающих производствах, в энергетике, инвестициях, работе портов и терминалов. Все ключевые производства сегодня работают в штатном режиме. Предприятия перестраивают свои производственные программы под потребности внутреннего рынка, новых партеров в дружественных странах», – отметила министр.

Численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса на территории Мурманской области, включая самозанятых, за первое полугодие выросла на 11 тысяч человек: теперь их в Мурманской области больше 94 тысяч. Количество субъектов МСП также демонстрирует рост и теперь составляет 24,4 тысячи.

Принят закон Мурманской области по продлению действия пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на период 2023-2025 годов.

Приоритетной задачей является повышение доступности заемных средств для бизнеса. Расширена линейка микрозаймов, выдаваемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМКК «ФОРМАП»), диапазон процентных ставок от 4 до 10% в зависимости от категории займа и сферы реализуемого проекта.

«С марта текущего года фондом предоставлено 298 микрозаймов из общей линейки на сумму 528,49 млн рублей», – пояснила Татьяна Русскова.

Также НМКК «ФОРМАП» оказывает гарантийную поддержку предпринимателям, желающим получить кредит в коммерческом банке или заключить договор финансовой аренды (лизинга), при недостаточности залогового обеспечения. За 9 месяцев текущего года предоставлено 29 поручительств на сумму 181,57 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 427,4 млн рублей кредитных ресурсов.

Чтобы предприниматели могли оперативно получить всю имеющуюся в регионе финансовую поддержку на конкурсной основе, по многим направлениям конкурсные процедуры были перенесены на первое полугодие. 3 субъекта МСП получили гранты на приобретение франшизы, общая сумма 2,6 млн рублей; 13 субъектов МСП получили субсидию на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, общая сумма 6 млн руб.; 11 субъектов МСП, осуществляющие общественно значимую деятельность, субсидировали свои затраты на сумму 3,6 млн рублей.

Одна из самых востребованных мер поддержки – «Губернаторский стартап». Общий объём финансирования по этому направлению увеличен до 60 млн рублей. В рамках первого отбора в этом году поддержку получили 29 проектов на сумму 26,9 млн рублей. Итоги второго конкурса будут подведены в ближайшее время.

В качестве поддержки малого бизнеса проводятся ярмарки на улице Воровского в Мурманске. За этот год участие приняли 90 субъектов МСП, а количество северян, посетивших ярмарки превышает 35 тысяч человек. Также АНО «Мурманконгресс» продолжил проведение регулярных рыбных ярмарок.

Введён мораторий на 2022 год на повышение арендной платы за использование государственного имущества и земель в государственной собственности. С 1 января 2022 года предоставлено право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль инвесторами, реализующими стратегические инвестиционные проекты Мурманской области по добыче железорудного концентрата и предприятиям-участникам нацпроекта «производительность труда».

На базе НМКК «ФОРМАП» создан региональный Фонд развития промышленности. Из областного бюджета выделено 100 млн рублей на региональные программы поддержки, 86,4 млн рублей – на совместные с федеральным Фондом развития промышленности программы. В рамках региональных мер поддержки Фонд осуществляет льготное кредитование на цели пополнения оборотного капитала предприятий пищевой промышленности. С августа текущего года программа поддержки Фонда расширена, льготными кредитами могут воспользоваться все обрабатывающие производства, за исключением производства табачных изделий и подакцизной продукции, увеличен размер займа на реализацию инвестиционных проектов и проектов развития до 40 млн рублей при условии, что не менее 20% должны составить средства заявителя, частных инвесторов, банковский кредит.

В рамках реализации мероприятий по содействию организациям в поиске необходимой продукции и партнёров с промышленными предприятиями и резидентами ТОР и АЗРФ заработал региональный онлайн-сервис «Бизнес для бизнеса».

При поддержке Минпромторга России работает онлайн-сервис «Сервис импортозамещения», который позволяет заказчикам и поставщикам проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, произведенных в России.

При поддержке Центра поддержки экспорта в 2022 году субъектами МСП заключено 16 экспортных контрактов, в том числе с Казахстаном, Беларусью, Китаем, Индией, ОАЭ. Налажено взаимодействие с предприятиями из Республики Беларусь, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru