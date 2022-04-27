Антикризисные меры, визит министра, новые резиденты: названы события, повлиявшие на инвестклимат Мурманской области в мартеВ Мурманской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны
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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.22 12:30

Антикризисные меры, визит министра, новые резиденты: названы события, повлиявшие на инвестклимат Мурманской области в марте

Главными событиями, повлиявшими на инвестиционный климат в Мурманской области в марте, по версии региональной Корпорации развития стали визит в регион федерального министра Алексея Чекункова; увеличение числа резидентов Арктической зоны России на 18 проектов, которые будут реализованы с помощью арктических преференций; а также создание штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. Полный список событий представлен в ежемесячном дайджесте на Инвестиционном портале Мурманской области.

В марте количество резидентов Арктической зоны достигло 138.

Территория пополнилась сразу 18-ю новыми резидентами от Мурманской области, которые планируют открыть магазины, отели, объекты придорожного сервиса и базу снабжения, а также наладить производства в Мурманске, Кировске, Кольском районе и Печенгском округе. В общей сложности объем заявленных инвестиций резидентов АЗ РФ уже превысил отметки 144 млрд рублей.

«Большая часть нового обзора посвящена решениям регионального правительства по выработке антикризисных мер поддержки бизнеса в новых условиях, – отмечает генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова. – В марте был создан региональный штаб по обеспечению устойчивости экономики. Как для промышленных предприятий, так и для небольших компаний запущены новые меры поддержки, а лимиты по ряду действующих увеличены».

Значимым событием для региона в марте стал визит министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, посетившего площадку реализации проекта резидента ТОР «Столица Арктики» –  комплекса по перегрузке угля «Лавна». Кроме того, Алексей Чекунков посетил территорию будущего «Нового Мурманска» и подтвердил намерения Минвостокразвития и далее поддерживать строительство культурно-делового центра международного уровня в столице Арктики, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

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