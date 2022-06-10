Антикризисный рейтинг регионов СЗФО: как власть помогает бизнесу и жителям

Решением Владимира Путина полномочия губернаторов будут расширены. Так, главы регионов смогут самостоятельно принимать решения в целях противодействия кризисным последствиям от западных санкций. Как считают эксперты, сейчас важно оказать помощь предпринимателям, особенно организациям:

Которые поспособствовали бы импортозамещению.

Занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.

Работающим в пострадавшей от санкций сфере туризма.

Также важно оказать помощь гражданам, особенно тем, кто оформлен, как самозанятое лицо. Несмотря на большое количество предложений от банков по получению потребительских кредитов, в связи с растущим уровнем инфляции у большинства населения заметно упала не только покупательская способность, но и возможность обслуживать долги.

Снизившийся уровень доходов населения не может не отражаться на бизнесе в целом, но ЦБ старается контролировать ситуацию с помощью регулирования ключевой процентной ставки.

По данным аналитиков редакции «ФедералПресс» был составлен рейтинг губернаторов России по степени их содействия бизнесу и гражданам. За основу были взяты 5 критериев:

Меры для помощи малому и среднему бизнесу;

Особенности поддержки сельскохозяйственному сектору;

Помощь организациям в сфере туризма;

Осуществление контроля над ценами;

Оказание помощи жителям региона.

Оценка производилась по 10-балльной шкале, где цифра 10 означает полное исполнение одного из критериев, 5 - частичное. Чтобы сделать вывод об исполнении той или иной меры, проверялась информация в СМИ: событие должно было быть отражено в медиапространстве или социальных сетях губернаторов.

Максимальное количество баллов не набрал ни один глава области. Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

Вологодская область - Олег Кувшинников (45 балов).

Калининградская область - Антон Алиханов.

Петербург и Ленинградская область, Карелия, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Мурманская, Архангельская области. Главы этих областей, в основном, оказывали поддержку бизнесу.

Замыкает рейтинг Республика Коми и Псковская область.

По словам политолога Владимира Соловейчика, местная власть ограничена в своих решениях имеющимся бюджетом. Если финансирование в достаточном объёме, региональное правительство оказывает серьёзную поддержку россиянам (и адресную и для бизнеса), так как всегда есть финансовая подушка безопасности. Если бюджет в дефиците, в таких регионах главы не могут себе позволить многие из мер поддержки.

У Александра Цыбульского, главы Архангельской области, набралось 30 баллов. Они были присвоены за создание нескольких штабов:

для мониторинга и оперативного реагирования на изменения на потребительском рынке;

для отслеживания изменения цен на товары и услуги.

Глава региона обратился к российскому правительству с просьбой выделить дополнительные 868 млн рублей для завершения строительства социальных объектов, которое уже было начато. Власти его просьбу удовлетворили и выделили деньги из федерального бюджета.

Помимо этого предприятия из сельскохозяйственного сектора смогут получить 6-месячную отсрочку по внесению платежей в рамках инвестиционных кредитов, а также пролонгировать краткосрочные кредиты на год и оформить льготный лизинг.

Другие меры:

сохранение ставок по микрокредитам на уровне в 9,5%;

запрет на организацию проверок малого и среднего бизнеса;

предоставление «кредитных каникул» физическим и юридическим лицам до 30.09.2022 на срок до 6 месяцев.

В течение периода с 01.01.2022 по 31.12.2024 будут действовать льготные ставки в рамках упрощенной системы налогообложения. Налог на имущество в 2022 году будет максимально снижен.

В текущем году будет организована докапитализация фонда по микрозаймам и фонда по развитию промышленности. Помимо этого, на рынке микрокредитования появился новый вид займов.