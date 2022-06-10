В Междуречье пройдёт фестиваль молока и фермерской продукцииФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на Севере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 13:00

Антикризисный рейтинг регионов СЗФО: как власть помогает бизнесу и жителям

Решением Владимира Путина полномочия губернаторов будут расширены. Так, главы регионов смогут самостоятельно принимать решения в целях противодействия кризисным последствиям от западных санкций. Как считают эксперты, сейчас важно оказать помощь предпринимателям, особенно организациям:

  • Которые поспособствовали бы импортозамещению.
  • Занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.
  • Работающим в пострадавшей от санкций сфере туризма.

Также важно оказать помощь гражданам, особенно тем, кто оформлен, как самозанятое лицо. Несмотря на большое количество предложений от банков по получению потребительских кредитов, в связи с растущим уровнем инфляции у большинства населения заметно упала не только покупательская способность, но и возможность обслуживать долги.

Снизившийся уровень доходов населения не может не отражаться на бизнесе в целом, но ЦБ старается контролировать ситуацию с помощью регулирования ключевой процентной ставки.

По данным аналитиков редакции «ФедералПресс» был составлен рейтинг губернаторов России по степени их содействия бизнесу и гражданам. За основу были взяты 5 критериев:

  • Меры для помощи малому и среднему бизнесу;
  • Особенности поддержки сельскохозяйственному сектору;
  • Помощь организациям в сфере туризма;
  • Осуществление контроля над ценами;
  • Оказание помощи жителям региона.

Оценка производилась по 10-балльной шкале, где цифра 10 означает полное исполнение одного из критериев, 5 - частичное. Чтобы сделать вывод об исполнении той или иной меры, проверялась информация в СМИ: событие должно было быть отражено в медиапространстве или социальных сетях губернаторов.

Максимальное количество баллов не набрал ни один глава области. Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

  • Вологодская область - Олег Кувшинников (45 балов).
  • Калининградская область - Антон Алиханов.
  • Петербург и Ленинградская область, Карелия, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Мурманская, Архангельская области. Главы этих областей, в основном, оказывали поддержку бизнесу.
  • Замыкает рейтинг Республика Коми и Псковская область.

По словам политолога Владимира Соловейчика, местная власть ограничена в своих решениях имеющимся бюджетом. Если финансирование в достаточном объёме, региональное правительство оказывает серьёзную поддержку россиянам (и адресную и для бизнеса), так как всегда есть финансовая подушка безопасности. Если бюджет в дефиците, в таких регионах главы не могут себе позволить многие из мер поддержки.

У Александра Цыбульского, главы Архангельской области, набралось 30 баллов. Они были присвоены за создание нескольких штабов:

  • для мониторинга и оперативного реагирования на изменения на потребительском рынке;
  • для отслеживания изменения цен на товары и услуги.

Глава региона обратился к российскому правительству с просьбой выделить дополнительные 868 млн рублей для завершения строительства социальных объектов, которое уже было начато. Власти его просьбу удовлетворили и выделили деньги из федерального бюджета.

Помимо этого предприятия из сельскохозяйственного сектора смогут получить 6-месячную отсрочку по внесению платежей в рамках инвестиционных кредитов, а также пролонгировать краткосрочные кредиты на год и оформить льготный лизинг.

Другие меры:

  • сохранение ставок по микрокредитам на уровне в 9,5%;
  • запрет на организацию проверок малого и среднего бизнеса;
  • предоставление «кредитных каникул» физическим и юридическим лицам до 30.09.2022 на срок до 6 месяцев.

В течение периода с 01.01.2022 по 31.12.2024 будут действовать льготные ставки в рамках упрощенной системы налогообложения. Налог на имущество в 2022 году будет максимально снижен.

В текущем году будет организована докапитализация фонда по микрозаймам и фонда по развитию промышленности. Помимо этого, на рынке микрокредитования появился новый вид займов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Курская битва. Время побеждать». Документальный цикл (12+)16:10«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,50% годовых-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно снижаются, а рубль слабо укрепляется-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе изменились правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и правила охраны жизни людей на воде
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика