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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 13:00

Антимонопольный орган включил сведения в отношении ООО «БИС» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года

В Мурманское УФАС России поступило обращение МКУ «УГХ» город Оленегорск о включении сведений в отношении ООО «БИС» (г. Казань) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта «Минеральная набережная и сказочный лес».

Проект «Минеральная набережная и сказочный лес», ставший победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», благоустройство парка «Горняк» в г. Оленегорске.

Антимонопольный орган установил, что между учреждением и ООО «БИС» был заключен контракт.  Цена контракта - 79 млн 800 тысяч рублей.

По условиям контракта общество должно было выполнить работы по геодезическому, экологическому, гидрометеорологическому и геологическому обследованию (анализу) благоустраиваемой территории (I этап), разработать и согласовать проект благоустройства городского парка Горняк в г. Оленегорске (II этап), выполнить работы по благоустройству в соответствии с разработанным проектом благоустройства (III этап).

Работы надлежало выполнить в срок по 20 октября 2023 года.

Условиями контракта предусмотрено выполнение работ в три этапа. Общество выполнило работы полностью только по I этапу и с нарушением сроков, по II этапу работы не завершены. К основному этапу по благоустройству общество фактически не приступило.

Заказчик неоднократно направлял претензионные письма о ненадлежащем исполнении обществом обязательств по контракту.

В результате заказчик пришёл к выводу, что сдать объект к установленному сроку не представляется возможным и принял решение расторгнуть контракт и направить сведения для включения ООО «БИС» в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольный орган признал нарушение существенным и включил сведения об ООО «БИС» в РНП.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, включение в реестр недобросовестных поставщиков влечет для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

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