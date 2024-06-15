Антимонопольный орган встал на защиту жителей города Кировска

Жительница Кировска обратилась с жалобой на торговый павильон, расположенный на придомовой территории. Со слов заявителя владелец павильона установил мангал и организовал торговлю шашлыками.

Нахождение шашлычной под окнами дома доставляло жителям неудобства из-за дыма и запаха.

Мурманское УФАС России рассмотрело заявление и установило, что разрешение на установку павильона было выдано с нарушением.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, размещение торговых объектов должно осуществляться в соответствии с положением Закона о торговле, порядком размещения торговых объектов и в соответствии со схемой размещения, которая утверждается администрацией. В данном случае владелец павильона получил разрешение до включения объекта в схему размещения. Тем самым получил преимущество перед остальными предпринимателями.

Администрации города Кировска выдано предупреждение.

Если предупреждение не будет исполнено с установленный срок, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.