Антимонопольный орган встал на защиту жителей города Кировска
Жительница Кировска обратилась с жалобой на торговый павильон, расположенный на придомовой территории. Со слов заявителя владелец павильона установил мангал и организовал торговлю шашлыками.
Нахождение шашлычной под окнами дома доставляло жителям неудобства из-за дыма и запаха.
Мурманское УФАС России рассмотрело заявление и установило, что разрешение на установку павильона было выдано с нарушением.
Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, размещение торговых объектов должно осуществляться в соответствии с положением Закона о торговле, порядком размещения торговых объектов и в соответствии со схемой размещения, которая утверждается администрацией. В данном случае владелец павильона получил разрешение до включения объекта в схему размещения. Тем самым получил преимущество перед остальными предпринимателями.
Администрации города Кировска выдано предупреждение.
Если предупреждение не будет исполнено с установленный срок, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.