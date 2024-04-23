Антимонопольный орган защитил мурманчанку от настойчивой рекламы банка

В управление поступило заявление на нежелательную рекламу от Банка ВТБ

На номер заявителя поступило смс-сообщение следующего содержания: «Ольга, подняли ставку до 10% по накопительному счёту «Сейф» на первые 3 месяца. Пополнение и снятие без ограничений, выплата % ежемесячно на минимальный остаток. Открыть: online.vtb.ru\i\s Банк ВТБ (ПАО)».

Далее неоднократно поступали смс-сообщения с рекламой услуг Банка ВТБ.

На момент поступления этих сообщений заявителем уже был написан отказ от получения специальных предложений, рекламных и информационных сообщений от банка. Банк уведомил заявителя о том, что его номер исключён из рассылки смс-сообщений.

Однако сообщения продолжали поступать на номер заявителя.

В ходе рассмотрения заявления банк пояснил, что сообщения, направленные заявителю, носят информационный характер.

Комиссия Мурманского УФАС России признала в действиях Банка ВТБ нарушение Закона о рекламе и возбудило дело по части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

На момент, когда Мурманское УФАС рассматривало заявление банк урегулировал ситуацию с заявителем и исключил его из всех списков рассылок.

Хочется отметить, что полное исключение из рассылок произошло после обращения заявителя в антимонопольный орган.

По результатам рассмотрения дела нарушителю был назначен штраф.

Штраф Банк ВТБ оплатил в установленный законом срок.