Антимонопольный орган защитил мурманчанку от настойчивой рекламы банка
В управление поступило заявление на нежелательную рекламу от Банка ВТБ
На номер заявителя поступило смс-сообщение следующего содержания: «Ольга, подняли ставку до 10% по накопительному счёту «Сейф» на первые 3 месяца. Пополнение и снятие без ограничений, выплата % ежемесячно на минимальный остаток. Открыть: online.vtb.ru\i\s Банк ВТБ (ПАО)».
Далее неоднократно поступали смс-сообщения с рекламой услуг Банка ВТБ.
На момент поступления этих сообщений заявителем уже был написан отказ от получения специальных предложений, рекламных и информационных сообщений от банка. Банк уведомил заявителя о том, что его номер исключён из рассылки смс-сообщений.
Однако сообщения продолжали поступать на номер заявителя.
В ходе рассмотрения заявления банк пояснил, что сообщения, направленные заявителю, носят информационный характер.
Комиссия Мурманского УФАС России признала в действиях Банка ВТБ нарушение Закона о рекламе и возбудило дело по части 1 статьи 18 Закона о рекламе.
На момент, когда Мурманское УФАС рассматривало заявление банк урегулировал ситуацию с заявителем и исключил его из всех списков рассылок.
Хочется отметить, что полное исключение из рассылок произошло после обращения заявителя в антимонопольный орган.
По результатам рассмотрения дела нарушителю был назначен штраф.
Штраф Банк ВТБ оплатил в установленный законом срок.