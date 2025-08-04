«Антистресс.Перезагрузка»: мастер-класс по художественному оформлению виниловой пластинки

5 августа в 17.00 в выставочном зале Центра современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках проекта «Антистресс.Перезагрузка», состоится мастер-класс по художественному оформлению виниловой пластинки.

Как отмечает vk.com/21aart, летнее настроение, акриловые краски и виниловые пластинки в качестве холста – вот из чего сложится ваш прекрасный творческий вечер. Участники мероприятия превратят старую виниловую пластинку в уникальный арт-объект или картину, которая будет вдохновлять их каждый день. Вместе со специалистом отдела по культуре и искусству Юлией Шоховой они окунутся в атмосферу творчества, расслабятся и зарядятся позитивом.

Цикл встреч «Антистресс.Перезагрузка» – серия мероприятий, направленных на расслабление и отдых. Мастер-классы, которые входят в цикл, не требуют специальных навыков – любой участник, даже не имеющий опыта рисования, сможет создать красивую интерьерную картину, открытку и пр. Встречи не имеют чёткой последовательности, поэтому присоединиться к циклу можно с любого мероприятия.

Мероприятие платное. (16+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457246328%2F4f1c0d77594ea4cc26