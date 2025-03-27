Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкойДвойная радость: с 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 20:15

Антон Кобяков на МАФ-2025: Арктика – главный геополитический и геоэкономический полюс завтрашнего дня

Арктика – главный геополитический и геоэкономический полюс сегодняшнего и завтрашнего дня, интерес к региону во всем мире беспрецедентный, заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков в ходе пресс-конференции.

«В мероприятиях форума уже приняли участие представители 21 страны, около 1300 человек, в том числе делегаты из Соединенных Штатов, наши европейские и азиатские коллеги. Символично, что главный арктический форум проходит в привязке к отмечаемому в этом году 500-летию важнейшего события в истории освоения российской Арктики – составлению первого проекта Северного морского пути и первой карты берегов Северного Ледовитого океана. И буквально на днях, 10 марта, Президент России подписал Указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования этой знаменательной даты», – подчеркнул Антон Кобяков.

По его словам, Арктика имеет стратегическое значение для России – здесь формируется более 15% ВВП страны. Регион содержит запасы пресной воды, энергетических ресурсов и полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Кроме того, территории высоких широт играют важную роль в формировании торговых цепочек за счет Северного морского пути, а также позволяют обеспечить обороноспособность страны. Дальнейшее развитие Заполярья должно базироваться на повышении качества жизни людей за счёт модернизации инфраструктуры и социальных объектов, обеспечения транспортной доступности и диверсификации экономики.

«Именно сейчас Арктика становится территорией возможностей для всей страны. С учётом пересмотра традиционных технологических цепочек, с учетом участия в масштабных арктических проектах открываются огромные перспективы для предприятий всей страны и креативных творческих людей. Развитие Севморпути как главной транспортной артерии в Арктике, строительство новых железнодорожных подходов к северным портам также дадут мультипликативный эффект для всей страны», – отметил Антон Кобяков.

Достижения России в освоении Арктики необходимо продвигать и на международном треке, подчеркнул советник Президента РФ.

«В рамках предстоящих крупных международных форумов, в том числе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке, арктическая тематика будет учтена и выделена в отдельный блок деловой программы мероприятий», – заключил он.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/anton-kobjakov-na-maf-2025-arktika-glavnyj-geopoliticheskij-i-geoekonomicheskij-poljus-zavtrashnego-dnja/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«СССР». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области могут строить частные дома с использованием счетов эскроу-PRO Валюту (16+)Антон Кобяков на МАФ-2025: Арктика – главный геополитический и геоэкономический полюс завтрашнего дня-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика