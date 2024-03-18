Антон Котяков: региональные практики Мурманской области могут быть тиражированы

15 марта в Мурманске состоялась двусторонняя встреча Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова и губернатора Андрея Чибиса. Андрей Чибис поблагодарил Главу Минтруда за поддержку региона и конструктивное взаимодействие и представил флагманские проекты Мурманской области в социальной сфере.

«Социальное развитие – одно из ключевых направлений нашей работы. Почти 50% северян являются получателями тех или иных мер поддержки. 60% расходов нашего бюджета – на социальные нужны. У нас действует 71 мера поддержки, 61 – региональные с учетом специфики Крайнего Севера. Мы достигли исторического минимума по безработице, в прошлом году как пилотный регион модернизировали все наши центры занятости», – отметил глава региона, и сообщил, что благодаря эффективным экономическим программам, реализуемым при поддержке президента и федерального правительства стратегическим проектам и создаваемым рабочим местам в прошлом году отмечен миграционный прирост населения.

Губернатор также рассказал о региональной программе «Курс на Север» для специалистов, которые особенно востребованы, и отметил, что в рамках проводимой работы удается привлекать педагогов и медработников дефицитных специальностей в том числе из других регионов.

Антон Котяков отметил, что ситуация на рынке труда в Мурманской области стабильна, а также есть хорошая динамика к снижению уровня безработицы: она меньше, чем в среднем по России.

«В 2023 году в регионе комплексно модернизирована служба занятости. Ваша региональная практика персонального сопровождения тех, кто переезжает на работу в Мурманскую область, важный показательный пример работы по обеспечению предприятий необходимыми кадрами. Такие региональные практики могут быть тиражированы и применены другими субъектами», – подчеркнул Антон Котяков.

Андрей Чибис также рассказал о специальной программе занятости молодежи «Работа рядом», реализуемой в Мурманской области.

«По ней могут трудоустроиться и северяне, которые в силу разных жизненных обстоятельств не устроены на постоянную работу. По гибкому графику мы им предлагаем занятость, и в летний период, например, школьники и студенты могут заработать до 42 тысяч рублей. Мы запустили её с 2020 года, почти 8 тысяч уже человек получили работу», – перечислил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что в центре внимания – семьи защитников Родины, которые участвуют в специальной военной операции.

«99,4% тех обращений, которые идут от этих семей, уже полностью решены нашим Центром поддержки, всего с начала работы этого центра было направлено 17 тысяч обращений. Важно, что кураторы, многие из них, также жены и матери участников СВО, и они близко к сердцу относятся и делают свою работу», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что в регионе максимум внимания уделяют семьям с детьми. На социальное обеспечение населения и охрану семьи и детства в регионе предусмотрено 12,5 млрд рублей. Действуют 24 вида выплат для северян с детьми. Подавляющее большинство – 18 программ – региональные меры поддержки.

«В том числе благодаря программе «Зарплата мамы» впервые за долгие годы мы преодолели отрицательную динамику по числу рожденных первенцев. С 2017 года число многодетных семей выросло более чем на 40%. В этом году их уже более 9,5 тысячи. Также мы запустили уникальный проект для семей с детьми – 4 новых пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в этом году, три пространства уже работают в регионе», – сообщил Андрей Чибис.

Также губернатор предложил министру несколько проектов Мурманской области, которые могут войти в новый национальный проект «Семья», инициированный президентом.

Фото: https://gov-murman.ru