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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.21 17:30

Антон Мельник: «Порт навсегда - в моей душе!»

В Мурманском морском торговом порту есть замечательная традиция – поздравлять с юбилеем ветеранов предприятия. На этот раз члены волонтёрского движения пришли поздравить с восьмидесятилетием Антона Андреевича Мельника. Ему вручили памятные подарки и цветы. Юбиляр, в свою очередь, рассказал о том, как пришёл работать на незамерзающий мурманский порт.

«Я приехал из Украины и сразу после армии в 1962 году попал в Мурманский морской торговый порт. Это произошло случайно. Однако я был горд, что тружусь на таком серьёзном предприятии – порт всегда работал круглосуточно и не останавливался даже в зимний период», - говорит юбиляр.

Как признается Антон Андреевич, поначалу было трудно привыкнуть к полярной ночи и северным морозам. Он вспоминает, что в те годы столбик термометра опускался до сорока пяти градусов ниже ноля. Но молодому человеку настолько нравилось здесь работать, что трудностей он не замечал.

«В порт я пришёл докером, а уже вскоре стал бригадиром. Затем перешёл бригадиром в складскую бригаду. Представляете, одновременно у меня в подчинении было около ста шестидесяти человек!», - рассказал ветеран.

Антон Андреевич уверен, что главное в такой работе – разбираться во всех деталях и держать контакт с людьми.

«Я каждый день вспоминаю трудовые будни, своих коллег. Это было замечательное время. Очень жалею, что пришлось уйти. Первое время скучно было просто невыносимо. Поэтому стараюсь поддерживать отношения со всеми ребятами, с которыми работал. Мы регулярно созваниваемся и поздравляем друг друга со всеми праздниками», - улыбается Антон Андреевич.

Одно из самых ярких воспоминаний тех лет – посвящение в докеры. Этот момент запечатлел известный мурманский фотограф, ветеран порта Юрий Геннадьевич Шумилкин. Антон Мельник совсем ещё молодой стоит на сцене, где ему только что вручили белую каску.

«Порт – это моя жизнь. Он навсегда останется в моей душе!», - признается Антон Андреевич.

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