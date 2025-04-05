«Антон Павлович Чехов: несравненный художник и человек» - состоится тожественное открытие выставки

10 апреля в 17.00 в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится тожественное открытие выставки «Антон Павлович Чехов: несравненный художник и человек». Графика XIX-XX веков из коллекции Владимира Беликова

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, выставка посвящена 165-летию со дня рождения русского драматурга и писателя Антона Павловича Чехова. На выставке будет представлено более 40 работ, которые передают атмосферу России конца XIX столетия, отражаясь в творчестве писателя: пейзажи, город, люди, быт.

А. П. Чехов – один из самых известных русских писателей с мировым именем, произведения которого переведены более чем на 100 языков. Его произведения не теряют актуальности и в настоящее время: на фоне бурного технического прогресса, неутихающих конфликтов, социальных сдвигов человек нисколько не изменился, хотя и живет в других обстоятельствах и пространстве.

На выставке будут представлены работы выдающихся художников-графиков Анатолия Давыдова, Юлия Перевезенцева, Владимира Минаева, Николая Родионова и других мастеров.

Выставка будет работать с 10 апреля по 1 июня в отделе народного искусства и ремесел музея

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457269978%2F8730f8b22f943cf96c