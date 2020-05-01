АО «10 СРЗ» помогает бороться с коронавирусом

Партия тестов на короновирус, закупленных АО «10 СРЗ» (входит в АО «ОСК»), прибыла на полярнинское предприятие. 6 мая её передадут медикам ЦМСЧ-120.

Врачи будут тестировать заводчан, у которых на проходной будет выявлена повышенная температура, и у тех судоремонтников, которые сами обратятся к врачу с жалобами на самочувствие.

Прибывшим из других регионов специалистам придётся сидеть на карантине.