АО «10 СРЗ» представит Мурманскую область на капитал-шоу «Поле чудес»

В конце августа в Москве состоятся съёмки популярной передачи под руководством её ведущего Леонида Якубовича. Это будет специальный выпуск, посвященный Дню машиностроителя, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. Организатором показа является госкорпорация «Ростех» совместно с Союзом машиностроителей России.

В игре примут участие 9 игроков из разных регионов страны, которые были выбраны по итогам деятельности региональных отделений СоюзМаш за первое полугодие 2020 года.

Мурманское региональное отделение оказалось на седьмом месте по России и, таким образом, получило возможность представить Кольский край на капитал-шоу «Поле чудес». «Крутить барабан» отправится команда лидирующего по уровню активности в реготделении предприятия – 10-го судоремонтного завода, отметившего 20 августа текущего года свой 85-летний юбилей.

Известно также, что на «Поле чудес» АО «10 СРЗ» будет единственным представителем Объединенной судостроительной корпорации и отрасли в целом.