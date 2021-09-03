АО «Атомэнергомаш» и ФГУП «Атомфлот» заключили соглашение о сотрудничестве

3 сентября в рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Атомэнергомаш» и ФГУП «Атомфлот». Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Предмет соглашения – сотрудничество в рамках совместной реализации инфраструктурных проектов в Арктике, в том числе при реализации проекта по энергоснабжению Баимской рудной зоны за счет модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБов).

Как сообщает медиа-центр АО «Атомэнергомаш», плавучие энергоблоки – это логическое продолжение работы «Атомэнергомаша» на рынке судостроения и одно из самых перспективных новых направлений атомной энергетики. Проект является развитием идеи плавучих атомных станций малой мощности, воплощенной Росатомом в плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» (ПАТЭС), который в данный момент осуществляет выдачу электрической и тепловой энергии в сети города Певек Чукотского автономного округа.

«Целый ряд преимуществ плавэнергоблоков, таких как высокая маневренность при выдаче мощности, возможность фиксации тарифа на электроэнергию на длительный срок (до 40-60 лет), а также возможность размещения нескольких энергоблоков на одной площадке, и оперативного перемещения ПЭБ в случае изменения спроса на их продукцию, делают этот вид электростанций весьма перспективной продукцией как в России, так и за рубежом», - заявил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Мы рады углублению сотрудничества с машиностроительным дивизионом Госкорпорации «Росатом» на таком важном направлении, как плавучие энергоблоки, так как предвидим дальнейший рост спроса в данном сегменте в Российской Федерации и за рубежом. Мы надеемся на совместную реализацию нескольких энергетических проектов в будущем», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.