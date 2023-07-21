АО «АтомЭнергоСбыт»: клиенты выбирают удобство цифрового взаимодействия с компанией

За прошедшие шесть месяцев 2023 года компания «АтомЭнергоСбыт» фиксирует рост количества клиентов компании, выбирающих дистанционные каналы взаимодействия с гарантирующим поставщиком. На сегодняшний день доля обращений клиентов с использованием цифровых решений составляет 72,6%. При этом одновременно отмечается снижение очных обращений клиентов более чем на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Как отмечает пресс-секретарь Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, такой тренд обусловлен рядом факторов, включая удобство и доступность заочных каналов коммуникации, а также экономию времени. При этом самый популярный заочный способ взаимодействия с АО «АтомЭнергоСбыт» – мобильное приложение. Также клиенты активно используют «личный кабинет» на сайте компании, подключают электронную квитанцию, передают показания через голосового помощника в единый контакт-центр и пользуются мини-приложением «АтомЭнергоСбыта» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы продолжаем работать над улучшением качества обслуживания наших клиентов и расширяем возможности цифрового взаимодействия», – подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Использование цифровых каналов взаимодействия с «АтомЭнергоСбытом» позволяет клиентам быстро и удобно оплачивать свои счета, контролировать расходы на электроэнергию и получать актуальную информацию о тарифах и услугах компании.

Сегодня госкорпорация «Росатом» уделяет особое внимание автоматизации рутинных процессов и предоставлению гражданам современных услуг, которые делают жизнь населения более комфортной.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.