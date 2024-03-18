АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечил собираемость платежей в феврале на уровне 104%

По результатам работы за февраль 2024 года в АО «АтомЭнергоСбыт» уровень сбора денежных средств за потребленную электроэнергию на 3 процентных пункта выше показателя за аналогичный период прошлого года и составил 104%.

Среди регионов наиболее высокие показатели по собираемости платежей за потребленные энергоресурсы показала Смоленская и Мурманская области.

Наибольший рост платежей отмечается среди промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Стабильный уровень расчётов демонстрирует население. В то же время наблюдается снижение платежной дисциплины среди организаций жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний.

«Достигнутые показатели свидетельствуют в том числе об успешной планомерной работе по взысканию дебиторской задолженности за прошлые расчётные периоды. Данный результат отмечается во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта», - отметили к компании.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».