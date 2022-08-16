АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года

Как сообщает пресс-служба «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, согласно оперативным данным, с начала 2022 года АтомЭнергоСбыт (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом») обеспечил сбор денежных средств на уровне 100%.

Стабильные показатели сохраняются во всех регионах присутствия энергосбытовой компании. В компании отмечают, что важно обеспечивать своевременные расчёты за потребленную электроэнергию особенно летом, когда в энергетике проводятся мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.