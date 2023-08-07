АО «АтомЭнергоСбыт» отмечает высокий уровень платёжной дисциплины своих клиентов

С начала 2023 года компания обеспечила 101% сбор платежей, что включает как текущие платежи, так и сборы по просроченной задолженности. Это на 1 процентный пункт больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лучше всего платёжную дисциплину соблюдают клиенты в Мурманской области, где уровень собираемости достиг 105%, и Смоленской области, где этот показатель составил 104%.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», такие результаты связаны с постоянной комплексной работой с клиентами, а также развитым спектром цифровых решений. Отдельный акцент в компании делают на высокий уровень качества обслуживания, чтобы удовлетворить потребности клиентов и обеспечить им наилучший сервис.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».