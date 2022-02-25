Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 12:30
АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей
По результатам работы за январь 2022 года в АО «АтомЭнергоСбыт» уровень сбора денежных средств на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года и составил 83%.
Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», наибольший рост платежей отмечается среди промышленных, сельскохозяйственных и непромышленных предприятий. Стабильно высокий уровень платежной дисциплины зафиксирован среди жителей регионов и организаций Минобороны России.
Как отмечают эксперты компании, положительная динамика свидетельствует об успешной планомерной работе по взысканию дебиторской задолженности за прошлые расчётные периоды. Данный результат отмечается во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта».
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