АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей

По результатам работы за январь 2022 года в АО «АтомЭнергоСбыт» уровень сбора денежных средств на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года и составил 83%.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», наибольший рост платежей отмечается среди промышленных, сельскохозяйственных и непромышленных предприятий. Стабильно высокий уровень платежной дисциплины зафиксирован среди жителей регионов и организаций Минобороны России.

Как отмечают эксперты компании, положительная динамика свидетельствует об успешной планомерной работе по взысканию дебиторской задолженности за прошлые расчётные периоды. Данный результат отмечается во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта».