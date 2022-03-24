АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области

22 марта в рамках Международного форума «Электрические сети» было подписано соглашение о создании Центра компетенций в области энергетики на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ). Участниками соглашения стали компании «АтомЭнергоСбыт», «ЮЗГУ», «Курские электрические сети» и Курский завод «Светодиод».

Соглашение позволит установить сотрудничество с целью научно-технологического и социально-экономического развития Курской области. Также это будет способствовать реализации совместных разработок, проведению проектов и внедрению образовательных программ, нацеленных на повышение квалификации кадров в сфере энергетики.

«Мы готовы передать современным студентам лучшие практики, рассказать о новых трендах и целях развития в энергетике. Разрабатываем специальный курс для преподавания в университете. Готовы рассказать студентам о последних новеллах в энергетике, например, проект по управлению спросом. Для нас это также возможность получить на выходе квалифицированных специалистов, в которых мы заинтересованы», - отметила заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям Оксана Галина во время церемонии подписания.

Международный форум «Электрические сети» - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике в этом году проходил в одном из павильонов ВДНХ.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».