АО «АтомЭнергоСбыт» получил высокую оценку потребительской лояльности и удовлетворенности клиентов

Индексы потребительской лояльности (NPS - Net Promoter Score) и удовлетворенности клиентов (CSI - Customer Satisfaction Index) АО «АтомЭнергоСбыт» находятся на уровне, превышающем 94% и 98% соответственно, следует из результатов опросов, проведенных компанией.

Как сообщает пресс-служба акционерного общества, «АтомЭнергоСбыт» постоянно проводит оценку своей работы для улучшения взаимодействия с клиентами. Проведенные исследования демонстрируют результаты компании по совершенствованию своей работы и улучшению взаимодействия с клиентами.

В ходе опросов клиенты отметили быстроту и качественное обслуживание, внимательное и вежливое отношение, удобное расположение ЦОКов и график работы, современные и комфортные офисы, а также возможность оплачивать счета без комиссии.

Индекс потребительской лояльности клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» вырос за год почти на 5% и достиг показателя в 94,6%. Такие данные зафиксированы в ходе NPS-опроса клиентов, проведенного во всех филиалах и обособленных подразделениях АО «АтомЭнергоСбыт».

Согласно CSI-опросу, общий уровень удовлетворённости клиентов «АтомЭнергоСбыта» – 98,4%. Индекс показывает, сколько клиентов довольны взаимодействием с брендом, качеством услуг и сервиса.

«Высокие показатели опросов свидетельствует о том, что большинство клиентов компании довольны качеством обслуживания «АтомЭнергоСбыта». Гарантирующий поставщик постоянно совершенствует свою работу, опираясь на потребности клиентов. Компания предоставляет клиентам высококачественный сервис как в офисах, так и с помощью удобных дистанционных каналов взаимодействия с гарантирующим поставщиком, благодаря которым клиентам доступен полный комплекс услуг энергоснабжения», - отметили в АО «АтомЭнергоСбыт».

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».