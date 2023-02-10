Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 12:30
АО «АтомЭнергоСбыт»: рост собираемости платежей в январе 2023 года составил 3%
По оперативным данным работы АО «АтомЭнергоСбыт» в январе 2023 года, уровень собираемости платежей за потребленную электроэнергию составил 86%, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.
Как отмечают эксперты компании, рост собираемости платежей зафиксирован во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта». При этом наиболее высокий уровень платёжной дисциплины отмечается в Смоленской и Мурманской областях.
Стабильно высокая собираемость платежей обусловлена множеством факторов, и в первую очередь, благодаря широким возможностям взаимодействия с клиентами, сетевыми компаниями и органами власти.
Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».
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