АО «АтомЭнергоСбыт»: рост собираемости платежей в январе 2023 года составил 3%

По оперативным данным работы АО «АтомЭнергоСбыт» в январе 2023 года, уровень собираемости платежей за потребленную электроэнергию составил 86%, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают эксперты компании, рост собираемости платежей зафиксирован во всех регионах присутствия «АтомЭнергоСбыта». При этом наиболее высокий уровень платёжной дисциплины отмечается в Смоленской и Мурманской областях.

Стабильно высокая собираемость платежей обусловлена множеством факторов, и в первую очередь, благодаря широким возможностям взаимодействия с клиентами, сетевыми компаниями и органами власти.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».