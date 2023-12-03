АО «АтомЭнергоСбыт» успешно прошёл проверку развития производственной системы «Росатома»

Соответствие АО «АтомЭнергоСбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом») статусам «ПСР-предприятие дивизиона» и «ПСР-Резерв» подтвердила экспертная комиссия в составе представителей АО «Атомтранс» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом»).

«АтомЭнергоСбыт» представил комиссии результаты деятельности по развитию инструментов бережливого производства. В ходе проверки эксперты изучили методику целеполагания и работу по совершенствованию бизнес-процессов. В частности, отдельное внимание в ходе проверки уделили ПСР-образцам: это выверенные процессы, которые доведены до образцового состояния и постоянно улучшаются. Таким образцом в «АтомЭнергоСбыте» является процесс очного обслуживания клиентов в офисах. Данная модель апробирована в Мурманске, Курске и Смоленске, идет внедрение в Твери и Хакасии. Сейчас она масштабируется и на дочерние компании в новых регионах работы.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», в рамках проверки отметили реализацию проектов по методике бережливого производства. Они направлены на решение возникающих «узких мест» во всех процессах компании. А также большое внимание уделено вовлечению коллектива в процесс непрерывных улучшений. Только в 2023 году базовый курс, посвященный инструментам производственной системы Росатом, прошли более 700 сотрудников. Как результат – в АО «АтомЭнергоСбыт» с начала года успешно реализованы уже более 50 предложений по улучшениям, которые поданы сотрудниками через «Сервис улучшений».

По завершении проверки были подписаны итоговые меморандумы, подтверждающие соответствие «АтомЭнергоСбыта» критериям отраслевых статусов в рамках производственной системы «Росатом».