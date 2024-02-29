АО «АтомЭнергоСбыт» в четвертый раз стало одним из победителей всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России-2023»

Тем самым компания подтвердила своё звание и высокое качество предоставляемого клиентского сервиса. Компания получила призовые места и дипломы сразу в нескольких номинациях.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», безусловное лидерство компания продемонстрировала в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», где жюри оценивало 10 ключевых параметров, определяющих доступность, оперативность и удобство предлагаемого компаниями клиентского сервиса. При этом впервые в истории конкурса учитывались такие аспекты цифровизации, как регистрация в «личном кабинете», установка мобильного приложения и переход на электронные квитанции. Помимо высоких оценок по основным показателям высшего балла удостоился проект компании по улучшению клиентского сервиса, реализованный в 2023 году.

Кроме того, АО «АтомЭнергоСбыт» вошёл в тройку победителей в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» за количество и качество публикаций о деятельности компании в средствах массовой информации и ведение официального сайта. Жюри также оценило социально значимую деятельность поставщика электроэнергии, в том числе проведенные в 2023 году спортивные, культурные, экологические, благотворительные и волонтерские мероприятия. В этой сфере «АтомЭнергоСбыт» удостоился специального диплома за масштабирование и реализацию программ волонтёрства как части корпоративной культуры.

- «АтомЭнергоСбыт снова подтвердил своё лидерство и звание самой клиентоориентированной энергосбытовой компании России, успешно внедряя цифровые решения и улучшая клиентский сервис на протяжении всего времени участия в конкурсе. Клиентоориентированность для нас - это не просто стратегия, это философия, которая позволяет компании выйти за рамки обычного обслуживания и создать долгосрочные отношения с каждым из наших клиентов, - отметили в «АтомЭнергоСбыте».

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».