АО «АтомЭнергоСбыт» запустил калькулятор углеродного следа от энергопотребления

Клиенты компании «АтомЭнергоСбыт» в своих квитанциях стали получать информацию о выбросах углерода (СО 2 ) при производстве 1 киловатт-часа электрической энергии. Специальный QR-код также ведёт на раздел сайта с экологическим калькулятором.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», достаточно ввести количество потребленной электроэнергии и выбрать регион, чтобы узнать, как потребляемая энергия воздействует на окружающую среду, что такое -ESG и «углеродный след». Каждый пользователь может сравнить этот объем СО 2 с автомобильным пробегом и понять, какое количество деревьев нужно, чтобы нейтрализовать такие выбросы.

«Мы поддерживаем международные инициативы по сохранению климата и в числе других организаций будем способствовать достижению стратегической цели по углеродной нейтральности, которую ставит перед собой Россия. В прошлом году «АтомЭнергоСбыт» заключил первые договоры с клиентам-физическими лицами о приобретении «зелёных» сертификатов I-REC. Таким образом, свой вклад в сохранение климата могут вносить не только крупные компании, но и каждый из нас», - отмечает директор по оптовому рынку АО «АтомЭнергоСбыт» Алексей Николаев.

Узнать более подробную информацию на эту тему могут все желающие на специальном разделе сайта: https://atomsbt.ru/CO2/

Фото: https://atomsbt.ru/CO2/