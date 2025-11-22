АО «БМ-Банк» оштрафовано на 400 тысяч рублей за рассылку смс-рекламы

Антимонопольный орган установил в действиях банка нарушение Закона о рекламе.

Ранее в Мурманское УФАС поступило заявление на рекламу банка. Заявителю на телефон поступило сообщение с предложением открыть карту банка «ВТБ».

В ходе рассмотрения дела комиссия Мурманского УФАС установила, что реклама была направлена АО «БМ-Банк» (филиал «ВТБ» банка) без согласия абонента.

Антимонопольный орган признал рекламу АО «БМ-Банк» ненадлежащей. Ответственность за распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента несёт рекламораспространитель.

АО «БМ-Банк» привлечено в административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 18 федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (привлекли мы по части 4.1. статьи 14.3 КоАП РФ). На общество наложен штраф в размере 400 тысяч рублей.