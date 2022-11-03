АО «Электротранспорт» продолжает обновление материально-технической базы предприятия

За последнее время построен и введён в работу цех по ремонту автобусов, приобретены автомобили для ремонтно-хозяйственной службы и оперативной выездной бригады. Сегодня в распоряжение предприятия поступила ещё одна современная машина марки «КАМАЗ».

Технику можно использовать как в качестве тягача, так и для ремонтных целей. У нее имеется сертифицированная корзина с электроизоляцией для работ на контактной сети, опорах и зданиях, а также краноманипуляторная установка грузоподъемностью 7200 кг и вылетом стрелы до 18,9 метра. Несомненно, использование такой машины положительно скажется на скорости устранения аварийных ситуаций.

Как сообщает администрация города Мурманска, совсем скоро подвижной состав перевозчика пополнится пятью новыми троллейбусами белорусского производства. Они закуплены благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному с заводом в рамках визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь. Всего в этом году уже приобретено более 50 новых машин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23634&page=1