АО «Электротранспорт» проведёт в Мурманске акцию «Неделя пассажира»

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с целью улучшения качества и безопасности перевозок с 18 по 24 апреля АО «Электротранспорт» проводит акцию «Неделя пассажира». Это ряд мероприятий, в которых приглашают принять участие мурманчан. Активность горожан поможет определить актуальные проблемы транспортного предприятия и найти пути их решения.

Программа мероприятий:

18-24.04.2022 - анкетирование пассажиров на сайте предприятия: https://murmansktrolleybus.ru/.

18-24.04.2022 - проведение ежедневных рейдов на маршрутах (расписание, интервал, экипировка, состояние остановочных пунктов, салонов и т.д.).

18-24.04.2022 - презентация новых маршрутов автобусов г. Мурманске (сайт предприятия и экран на площади Пять Углов).

18-22.04.2022 - сюрпризы для самых верных пассажиров.

18.04.2022 - «горячая линия» с генеральным директором АО «Электротранспорт» с 16.00 до 17.00 по многоканальному телефону 653-135 по любым вопросам.

19-21.04.2022 - поездка-сюрприз для юбилейного пассажира.

19.04.2022 - открытие филиала Музея АО «Электротранспорт» на базе СОШ №11. Экскурсия.

20.04.2022 - экскурсия на предприятие учащихся школы № 11.

21-22.04.2022 - экскурсии на предприятие.

22.04.2022 - «горячая линия» с генеральным директором АО «Электротранспорт» с 14.00 до 15.00 в газете «Вечерний Мурманск», телефон 25-47-24.

23.04.2022 - с 10.00 до 13.00 - день открытых дверей для мурманчан в АО «Электротранспорт». Выставка техники, посещение музея, ремонтной зоны, зимнего сада, центральной диспетчерской и др. объектов (депо №2, ул. Свердлова, 49, запись по телефону 653-108).