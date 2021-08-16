АО «Ковдорский ГОК», Ковдорский район и правительство региона заключили концессию на модернизацию объектов теплоснабжения муниципалитета

В рамках рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Ковдорский район было подписано концессионное соглашение с АО «Ковдорский ГОК» в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципалитета. Подписи под документом поставили Андрей Чибис, глава района Сергей Сомов и исполнительный директор ГОКа Василий Черных.

Согласно документу, АО «Ковдорский ГОК» берёт на себя содержание, ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения на территории Ковдорского района. Первоначальные инвестиции предприятия в эти задачи составят порядка 20 млн рублей.

Андрей Чибис поблагодарил Ковдорский ГОК и его головное предприятие – компанию «ЕвроХим» за содействие в решении социально значимых вопросов.

«Мы с коллегами очень плотно отрабатывали это соглашение и благодарны компании «ЕвроХим» за то, что наше сотрудничество трансформировалось в юридически взаимообязывающий документ. Принципиальный вопрос в том, что у системы появляется финансово обеспеченный хозяин. В лице «ЕвроХима» мы нашли партнёра, который сейчас инвестирует, инвентаризирует и занимается модернизацией системы», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также подчеркнул, что этот шаг является частью большой работы по улучшению качества теплоснабжения, которая идёт в регионе в целом.

«Мы активно занимаемся надёжностью систем теплоснабжения. У нас на Севере это особо значимая услуга. Мы поддерживаем инфраструктуру в надлежащем состоянии. И в рамках подготовки к зиме, и в рамках инвестиций, которые мы делаем в целом по области, мы достаточно радикально сократили количество инцидентов, аварий на теплосетях. Я благодарен за это нашим коммунальщикам, муниципалитетам. Во многих городах меняем целые участки теплосетей, которые не менялись с 70-х годов. То, что в текущей ситуации делается, делается ответственно. Но важно работать в опережающем режиме», – резюмировал глава области.