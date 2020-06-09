АО «МЭС» «Североморская теплосеть» готовится к большой ремонтной кампании

В межотопительный период предприятие планирует заменить в городе аварийные участки сети.

Надёжность системы теплоснабжения и ремонтные работы, запланированные на лето - главные вопросы заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Североморск. Встреча – внеочередная. Её инициировало руководство североморского филиала АО «МЭС».

Этой весной аварийных ситуаций из-за порывов на центральном стволе трубопровода отопления в городе было много. Сети изношены и требуют модернизации. Сейчас, когда ресурсники начали плановую подготовку к новому отопительному сезону, первые же гидроиспытания подтвердили необходимость ремонта.

Объём работ предстоит серьёзный. Ремонт может занять около двух месяцев и повлечёт за собой длительное отключение горячей воды. Отнестись к этим мерам горожан просят с пониманием – от качественной летней кампании во многом зависит стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение в Североморске.

Время старта ремонтных работ пока уточняется. Жителей флотской столицы проинформируют об отключениях заранее.