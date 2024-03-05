Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 13:30
АО «ММРП» намеревается развивать контейнерное направление в комплексе своих услуг
АО «Мурманский морской рыбный порт» получено разрешение на работу с крупнотоннажными контейнерами на железнодорожных путях порта.
Как сообщает пресс-служба рыбного порта, согласно разрешению, выданному Октябрьской железной дорогой (ОЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») и подписанному начальником филиала Виктором Голомолзиным, выгрузка и погрузка контейнеров осуществляется силами ММРП на железнодорожном пути необщего пользования №8 предприятия.
«Данный факт является важным этапом в развитии контейнерного направления в комплексе услуг порта», — отмечается в сообщении.
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