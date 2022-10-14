АО «ММТП» - бережно относимся к прошлому, ценим настоящее, создаём лучшее будущее

В дни празднования 106-летия областного центра на территории Мурманского морского торгового порта обновили ещё одну аллею. Теперь её украшают стенды, которые не только рассказывают о различных сторонах деятельности старейшего предприятия города, но и показывают тех, кто активно участвует в этой работе.

«Внимательное отношение к нашим традициям, к людям, кто эти традиции создавал и развивает сейчас, – это важная часть жизни Мурманского морского торгового порта. Слова, которые вынесены на главный баннер, звучат по-настоящему символично – «Бережно относимся к прошлому, ценим настоящее, создаем лучшее будущее»!» - подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Мини-экскурсия по аллее начинается с портретов портовиков предыдущих поколений - тех, кто на протяжении десятилетий создавал славу и традиции предприятия. Далее – рассказ о сегодняшнем дне и людях, которые трудятся в АО «ММТП» в наши дни, профессионалах своего дела, связавших с портом свои судьбы. Особо отмечены общественная, социальная, культурная сферы жизни и деятельности предприятия. В каждой из них у работников АО «ММТП» есть возможность проявить себя. Оформление аллеи выполнено в корпоративных цветах Национальной транспортной кампании, частью которой является АО «Мурманский морской торговый порт».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250254%2Fwall-149919532_2781