АО «ММТП» дал портовской гудок выпускникам гимназии № 8

Сегодня в гимназии № 8 г . Мурманска состоялся последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Долгожданный звонок прозвучал, в том числе, и для ребят из профильного транспортно-логистического класса, над которым шефствует Мурманский морской торговый порт.

В связи с непростой ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в онлайн-формате. Такой формат встречи только придал трогательности и эмоциональности празднику.

От лица градообразующего предприятия поздравил выпускников с последним звонком коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

«Все мы родом из детства, и всю свою жизнь вы будете с благодарностью и любовью вспоминать надежных гимназических друзей, мудрых учителей, любящих вас родителей. Всех тех, кто дал вам старт в большую взрослую жизнь. Рад тому, что благодаря шефству Мурманского морского торгового порта над гимназией № 8, вы смогли прикоснуться к традициям старейшего предприятия нашего города. Уверен, что пример мурманских портовиков, которые ценят и уважают трудолюбие, надежность и ответственность, поможет вам в жизни», - отметил А. Доценко в видеопоздравлении к гимназистам.

В знак окончания школьных лет и начала самостоятельной жизни выпускников в АО «ММТП» была подготовлена особая акция: для ребят прозвучал гудок теплохода на территории предприятия. Так последний звонок плавно перешел в первый гудок новой поры для гимназистов.

«Дорогие выпускники! Этот выпуск навсегда войдет в историю как самый необычный, поскольку в 2020 году, все привычное пошло совсем не так, как мы планировали и ожидали. Сейчас наступило время перемен. Я уверена, что новые вызовы времени еще больше раскроют ваши способности и научат вас искать выходы в самых необычных ситуациях», - отметила директор гимназии № 8 г . Мурманска Ольга Дзюба.

Конечно, ни один последний звонок не обходится без прощального танца. Ребята сохранили добрую традицию и записали ролик, для которого станцевали вальс на улицах города.

Напомним, что в настоящее время на базе гимназии № 8 действуют 10-й и 11-й транспортно-логистические классы. Портовики регулярно оказывают поддержку подшефному учебному учреждению: читают лекции, ежегодно проводят капитальный ремонт помещений, а также приглашают гимназистов на предприятие для участия в значимых встречах и событиях.