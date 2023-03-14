АО «ММТП»: экскурсия – практика – работа

В Мурманском морском торговом порту состоялась экскурсия студентов 3 курса Мурманского государственного технического университета, которые проходят подготовку по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ней также приняли участие директор Института арктических технологий Ольга Федорова и заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта вуза Александр Челтыбашев.

После вводного инструктажа, который гости прошли в классе охраны труда, они посетили портовые мастерские, познакомились с малой и большой механизацией, пообщались с техническим руководством предприятия.

Как рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева, предприятие уже несколько лет успешно работает с учебным заведением. Взаимодействие касается различных аспектов. Организация и проведение экскурсий на предприятие – одна из таких востребованных форм. Причём, например, те, кто приходил на экскурсию в ММТП в прошлом году, сейчас уже работают здесь стажёрами инженеров-конструкторов отдела механизации и планируют перейти на постоянную работу.

«Интересно, что среди студентов этой ещё недавно казавшейся сугубо мужской профессии, есть девушки. В прошлом году они уже приходили к нам на практику, и в этом году планируют вернуться», - рассказала Мария Пономарева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251211%2Fwall-149919532_3046