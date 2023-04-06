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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 10:00

АО «ММТП» и ООО «МБТ» стали участниками национального проекта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал», входящие в АО «Национальная транспортная компания», стали участниками национального проекта «Производительность труда». 4 марта прошло совещание, посвященное началу реализации программы на двух ключевых транспортно-логистических предприятиях Мурманской области.

«Цель проекта –повышение производительности труда за счет внедрения производственных систем и элементов бережливого производства. Ключевое направление работы связано с повышением технической готовности производственного оборудования. Результат, на который мы ориентируемся, - это ежегодный прирост производительности труда, снижение себестоимости переработки грузов, увеличение прибыли. И за счет этих показателей - увеличение отчислений в бюджет Российской Федерации», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

В настоящий момент более четырёх с половиной тысяч российских предприятий участвуют в национальном проекте «Производительность труда», в том числе 15 – в Мурманской области. Его реализация осуществляется при поддержке Регионального центра компетенций Мурманской области (РЦК Мурманской области) – оператора национального проекта в регионе. Сотрудники предприятий проходят обучение инструментам бережливого производства и совместно с экспертами РЦК проводят комплексную диагностику процессов, целью которой является поиск резервов и разработка решений для повышения производительности труда.

«Каждое предприятие уникально. Везде есть свои производственные процессы, но методология единая для всех. Сейчас в ММТП И МБТ уже сформирована рабочая группа, которая проходит обучение инструментам бережливого производства. Далее совместно с рабочей группой мы проводим диагностику пилотного потока, составляем план-график мероприятий, создаем эталонный участок и формируем проектный офис, который в дальнейшем будет тиражировать улучшения на всех производственных участках», - сказала руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области Елена Григорьева.

Как отмечают представители предприятий, вопросы, связанные с повышением эффективности производственных процессов, постоянно находятся в зоне особого внимания. Чрезвычайно важно, что сейчас они приобрели статус национального проекта, а значит, появляются дополнительные возможности для развития и движения вперед.

«Научная организация труда – это одна из фундаментальных основ деятельности предприятий. Национальный проект «Производительность труда» – это очень хороший проект, который успешно реализуется в нашем регионе. У нас в Мурманской области уже есть первые отличные результаты реализации проекта. А значит, появляются дополнительные поступления в бюджет и дополнительные возможности у самих предприятий», - подчеркнула министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251297%2Fwall-149919532_3085

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