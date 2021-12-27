АО «ММТП» Национальной транспортной компании и «Сибантрацит» подписали договор о перевалке 3 млн тонн

Группа «Сибантрацит» подписала договор перевалки угольной продукции с АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП, входит в дивизион НТК, Группы СУЭК) на следующий 2022 год. Документ предусматривает возможность его пролонгации до 31 декабря 2024 года. Контрактный объем перевалки углей – 3 млн тонн в 2022 году с возможностью дальнейшего увеличения объёмов.

Договор с ММТП обеспечивает синхронизацию планируемого роста добычи «Сибантрацита» в 2022 году с увеличением объемов перевалки углей в портах Севера и Северо-Запада России. Начало перевалки через ММТП диверсифицирует направления экспорта продукции «Сибантрацита», а также увеличивает общий вклад в реализацию государственной стратегии развития Северного морского пути (в сентябре 2021 года «Сибантрацит» начал поставки на экспорт по Севморпути).

Договор направлен на укрепление стратегического партнерства Группы НТК и «Сибантрацита», ориентированном на усиление синергетического эффекта в логистическом секторе развития компаний.

АО «Мурманский морской торговый порт» под управлением Национальной транспортной компании (НТК) - один из крупнейших глубоководных портов России. Компания НТК создана в целях консолидации управления логистическими активами компаний СУЭК и «ЕвроХим» для развития транспортного бизнеса. В 2021 году за достигнутые успехи в части внедрения природоохранных технологий в конкурсе Федерального агентства морского и речного транспорта предприятие признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие».

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3890