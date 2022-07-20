АО «ММТП»: напряжённая работа

Хороший кадр – у причалов Мурманского морского торгового порта практически нет свободного места. В крупнейшей стивидорной компании Арктической зоны РФ кипит напряженная работа. В обработке - уголь, окатыши, щебень, генеральные грузы. Как рассказал директор по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский, лето – традиционное время ударной работы мурманских портовиков.

«Механизм обработки грузов, в который включены все специалисты предприятия и его партнёров, работает как часы. Этого удаётся достичь за счёт чёткой диспетчеризации погрузо-разгрузочных работ на всех этапах. Организация производства и высочайший профессионализм мурманских портовиков и наших партнеров –залог решения самых сложных и ответственных производственных задач!», - отметил Игорь Липинский.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249327%2Fwall-149919532_2642