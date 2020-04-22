АО «ММТП» обеспечило защитными костюмами больницу

Мурманский морской торговый порт обеспечил специальными защитными костюмами медицинский персонал областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. В период пандемии новой коронавирусной инфекции руководство медицинского учреждения обратилось к мурманским портовикам с просьбой об оказании поддержки.

Специалисты службы материально-технического снабжения и службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» закупили 1000 защитных костюмов и передали их мурманской клинической больнице. По словам медицинских работников, данная модель комбинезонов очень удобная и комфортная, благодаря чему в них можно легко провести целую смену.

«Как только к нам обратилось руководство больницы, то мы незамедлительно отреагировали на их просьбу. Всем известно, что в настоящее время здоровье врачей подвергается колоссальному риску. Такое средство индивидуальной защиты является первой необходимостью для медицинских работников, которые ежедневно борются за здоровье мурманчан», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям Галина Чадаева.

Также сотрудники АО «ММТП» закупили и передали 10 километров марлевой ткани для пошива защитных масок. Ранее Мурманский морской торговый порт обеспечил защитными масками дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также региональный центр социальной помощи семьи и детям.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции мурманские портовики продолжат оказывать свою помощь городу как силами самого предприятия, так и членами Волонтерского отряда.