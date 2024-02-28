Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 09:30
АО «ММТП» планирует в этом году провести капитальный ремонт причала №3
АО «Мурманский морской торговый порт» объявило электронный аукцион на капитальный ремонт причала №3. Начальная (максимальная) цена договора составляет 36,55 млн рублей, указано в материалах единой информационной системы в сфере закупок.
Заявки на участие можно подать до 11 марта, итоги будут подведены 18 апреля 2024 года.
Согласно материалам закупки, работы должны быть выполнены за 90 календарных дней. Предполагается проведение капитального ремонта в три этапа: этап 1 — ремонт лицевой шпунтовой стенки; этап 2 — установка грунтового анкера; этап 3 — восстановление железобетонного оголовка.
Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/gallery/?section=full&id=38
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